Der Finanzchef wiederholte zudem frühere Aussagen, wonach sich die Grossbank zu ihren Plänen für eine Rückführung von Kapital an die Anleger bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang Februar äussern werde. Einen Einfluss auf die zukünftigen Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen der UBS haben auch die strengeren Kapitalvorschriften, an denen die Schweizer Regierung gegenwärtig arbeitet, um die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Schieflage des Instituts zu verringern. Noch ist unklar, wie viele Milliarden die UBS an zusätzlichem Kapital aufbringen muss. «Was die Kapitaldebatte in der Schweiz anbelangt, so ist mir klar, dass sie Unsicherheit schafft», sagte Tuckner.