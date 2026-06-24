Diese Aktionen bedrohten die regionale ‌Stabilität sowie die Freiheit ‌und Sicherheit der internationalen ​Schifffahrt, hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der De-facto-Botschaften der sogenannten E3-Staaten in Taipeh. Man habe mit Besorgnis neuartige chinesische ‌Aktivitäten in den Gewässern östlich von Taiwan zur Kenntnis genommen.