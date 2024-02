HAT ES BEREITS ÄHNLICHE FÄLLE IN DEUTSCHLAND GEGEBEN?

«Einen wirklich vergleichbaren Fall, wo ein ausländisches Unternehmen dieser Grössenordnung in Deutschland enteignet worden ist, kenne ich nicht», sagt Wieland. Am ehesten vergleichbar sei der Atomausstieg, von dem der schwedische Energiekonzern Vattenfall betroffen war. Eine Enteignung sei das aber nicht gewesen. Die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmendier Legal erklärte: «Eine solche Enteignung würde eine Massnahme darstellen, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beispiellos bliebe und auf immer der Investitionssicherheit schaden würde.»