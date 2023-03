Dabei spiegele sich der Zinsanstieg am Kapitalmarkt nicht im gleichen Verhältnis in den Überschussbeteiligungen nieder, sagte Will. Bis der Marktzins in den - zumeist langfristigen - Kapitalanlagen der Versicherer ankomme, dauere es viele Jahre. Zudem seien durch die Zinswende stille Lasten in den Bilanzen entstanden. Daher sei es nicht verwunderlich, wenn die Anbieter sich bei den Überschuss-Deklarationen noch zurückhielten, "wenngleich sich die langfristige Ertragsperspektive mit dem Zinsaufschwung verbessert habe", erklärte Assekurata. Auch der Branchenverband GDV macht den Kunden Hoffnung: "Die Zinswende ist gut für die Kunden der Lebensversicherer", erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Der Trendwende bei den Zinsen dürfte daher auch eine Trendwende bei den Überschüssen der sicherheitsorientierten Produkte folgen."