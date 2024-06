Die Industrieproduktion lässt befürchten, dass das gesamtwirtschaftliche Wachstum im zweiten Quartal dürftig ausfallen wird, erklärt der Volkswirt der VP Bank. Ein höherer Ausstoß in der Industrie benötigt zunächst ein stärkeres Wachstum der Auftragseingänge. Die mit den aufgehellten Geschäftserwartungen im Verarbeitenden Gewerbe verbundenen Hoffnungen auf einen besseren Auftragseingang in den kommenden Monaten, werden sich erst in der zweiten Jahreshälfte in einem Produktionsplus niederschlagen. Bis dahin wird das deutsche Wirtschaftswachstum verhalten ausfallen. Ohne den privaten Konsum sähe es derzeit noch düsterer aus als es ohnehin schon ist, so Gitzel