Wie oft wird die Schuldenbremse reformiert?

Unklar war zunächst, wie oft die Schuldenbremse im Grundgesetz geändert werden soll - wofür jeweils eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig ist. Im alten Bundestag soll die Schuldenbremse noch in der kommenden Woche auf jeden Fall so geändert werden, dass der Deckel für Verteidigungsausgaben fällt. Dies wäre mit den Grünen machbar. Union und SPD wären nicht auf die Linkspartei wie im neuen Bundestag angewiesen. In diesem Schritt könnte die Schuldenbremse auch dahingehend reformiert werden, dass sich die Länder wieder bis zu 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung verschulden dürfen.