In den sieben grössten Städten - Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln und Düsseldorf - liegt der Bedarf zusammen bei jährlich 60.000 neuen Wohnungen, so das BBSR weiter. Bezogen auf die 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland ist der Handlungsdruck vor allem im Süden gross. Ganz vorne liegt die Stadt Landshut mit einem jährlichen Bedarf von 87 Wohnungen je 10.000 Einwohner. Es folgen Regensburg (83), Kempten im Allgäu (77), Memmingen (75) und München (74). Der Schnitt in Deutschland liegt bei einem jährlichen Bedarf von 38 Wohnungen je 10.000 Einwohner. Ganz hinten liegt der Kreis Weimarer Land (5) sowie Altmarkkreis Salzwedel, Börde, Saale-Holzlandkreis und Saalekreis (jeweils 6).