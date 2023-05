KONSUM

Ob die deutsche Wirtschaft an einer Sommerrezession vorbeischrammt, hängt nicht zuletzt vom privaten Konsum ab. Wegen der hohen Inflation haben die Verbraucher zuletzt drei Jahre in Folge sinkende Reallöhne hinnehmen müssen. Kein Wunder, dass sie ihre Ausgaben in den beiden zurückliegenden Quartalen merklich einschränkten. Mit aktuell 7,2 Prozent liegt die Teuerungsrate immer noch außergewöhnlich hoch und nagt an der Kaufkraft. "Hohe Preise für die Lebenshaltung verunsichern die deutschen Verbraucher", betonen die Marktforscher der GfK, die im Mai 2000 Konsumenten befragt hat. "Somit bleiben sie weiter überaus zurückhaltend bei ihren Anschaffungen."