Die höchste Millionärsdichte wies wie bereits in den Vorjahren Hamburg aus: Dort kamen zwölf von 10'000 unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen auf Jahreseinkünfte in mindestens siebenstelliger Höhe. In Bayern waren es neun von 10'000 Steuerpflichtigen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen dagegen jeweils weniger als zwei.