Der Grossteil der Wirtschaftsbereiche steigerte die Produktion im Februar, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Einen besonders grossen Anteil am deutlichen Zuwachs der Gesamtproduktion hatte demnach die Automobilindustrie: Die grösste Industriebranche in Deutschland erhöhte ihre Produktion im Monatsvergleich um 7,6 Prozent. "Auch grosse Teile des Baugewerbes, das seine Produktion insgesamt um 1,5 Prozent steigerte, beeinflussten das Ergebnis im Produzierenden Gewerbe positiv", hiess es in der Mitteilung.