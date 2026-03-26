Der Iran-Krieg habe auch Spuren bei den Konjunkturaussichten der Verbraucher hinterlassen, heisst es weiter in der Studie. Viele Verbraucher seien besorgt, dass der vorsichtige Aufschwung der deutschen Wirtschaft einen ernsthaften Dämpfer erhalten könnte. Dies gelte vor allem dann, wenn der Konflikt länger andauern sollte.