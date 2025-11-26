Die zusätzlichen Schulden der schwarz-roten Koalition werden laut IWF 2027 zu einem Haushaltsdefizit von rund vier Prozent der Wirtschaftsleistung führen, mehr als in der EU eigentlich erlaubt ist. Der gesamte Schuldenberg wird dann bei rund 68 Prozent liegen, was im internationalen Vergleich mit führenden Industrienationen aber immer noch wenig ist. Um die Finanzen in Ordnung zu bringen, empfiehlt der IWF, klimaschädliche Subventionen zu verringern, Schlupflöcher in der Erbschaftsteuer zu schliessen und Ausnahmen von der Mehrwertsteuer zu kürzen.