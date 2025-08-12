Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 18 Punkte auf plus 34,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 39,5 Punkte gerechnet.