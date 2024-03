Es gebe grossen Druck, staatliche Mittel auch in die Solarproduktion zu stecken. «Ich bin hier sehr skeptisch», sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwochabend in Berlin. Der Zubau von Solarstrom könne zwar unterstützt werden, ebenso die Forschung in diesem Bereich. Das müsse aber reichen. Solarpanele seien sehr günstig und kein Hochtechnologieprodukt, anders als etwa bestimmte Halbleiter. Solarpanele seien zudem nicht in weiterverarbeitenden Lieferketten eingebunden.