Bei den Alterseinkünften zeigen die Daten eine erhebliche Lücke zwischen den Geschlechtern. Frauen ab 65 Jahren erhielten mit brutto rund 1720 Euro pro Monat im Schnitt deutlich weniger Alterseinkünfte als Männer mit rund 2320 Euro. Der sogenannte Gender Pension Gap betrug damit 25,8 Prozent. Ein Grund dafür ist die geringere Erwerbstätigkeit von Frauen im Laufe ihres Lebens. Werden von der Erwerbstätigkeit des Partners abhängige Ansprüche wie Hinterbliebenenrenten herausgerechnet, vergrössert sich die Lücke auf 36,9 Prozent. Allerdings hat sich der Abstand in den vergangenen Jahren verringert.