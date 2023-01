In den USA haben Kongressabgeordnete die Regierung von Präsident Joe Biden gedrängt, die Beschlagnahme einiger russischer Vermögenswerte zu erwägen, indem sie ein Gesetz einbrachten, das dies in bestimmten Fällen zulässt. Die US-Regierung hat sich diesen Bitten bisher widersetzt, weil sie befürchtet, dass andere ausländische Zentralbanken davon abgehalten werden könnten, Vermögenswerte in den USA zu parken.