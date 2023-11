Wasserstoff - vor allem erzeugt mit Wind- und Solarstrom - soll künftig eine zentrale Rolle als möglichst klimaneutraler Brennstoff in Deutschland spielen. Eingesetzt werden soll er dort, wo erneuerbarer Strom Öl, Erdgas oder Kohle kaum ersetzen kann. Dies gilt beispielsweise im Schiffs- und Flugverkehr, er kann aber auch in Kraftwerken Erdgas ablösen. Zudem wird er in Industrieprozessen wie der Stahlproduktion benötigt. Etwa zwei Drittel der nötigen Mengen müssen laut Wirtschaftsministerium allerdings importiert werden. Die Leitungskarte sieht so auch vor, dass in Nordafrika erzeugter Wasserstoff über Italien in Süddeutschland abgenommen werden kann. Eine wichtige Rolle spielt zudem die Anbindung an die Häfen im Norden, da rund um die Nordsee Wasserstoff aus Windenergie erzeugt werden soll. Zudem könnte er in Form von Ammoniak über Tanker angelandet werden.