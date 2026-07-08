Noch stärker wären andere Länder betroffen. Innerhalb der ​EU müssten vor allem Finnland (minus 5,0 Prozent), Dänemark (minus 4,4 Prozent) ​und Polen (minus 3,0 Prozent) mit deutlichen Einbussen bei ihren Ausfuhren in die USA rechnen. «Die Hafengebühren auf in China gebaute ‌Schiffe sind eine neue Eskalationsstufe im Handelskonflikt», sagte Chowdhry. «Erstmals geraten nicht nur Waren, sondern auch die Transportmittel selbst ins Visier.» Besonders hart träfen die Massnahmen demnach exportabhängige Schwellenländer wie Costa Rica, Vietnam oder Pakistan, ​deren ​Ausfuhren in die USA um bis zu ⁠fast neun Prozent einbrechen könnten. Als einer der wenigen ​Profiteure ausserhalb Europas gilt Südkorea: ⁠Das Land könnte wie Deutschland mit einem Exportzuwachs von rund zwei Prozent rechnen.