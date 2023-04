Das erste Kernkraftwerk in Deutschland - Kahl in Bayern - hatte 1962 den Betrieb aufgenommen, damals noch als Fortschrittssymbol. Widerstand gegen den Bau von AKWs regte sich erst seit den 70er Jahren. Massive und zum Teil auch gewalttätige Proteste wie in Brokdorf (Schleswig-Holstein) oder Grohnde (Niedersachsen) gingen in die Geschichte der Bundesrepublik ein. Pläne für eine Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben (Niedersachsen) oder in Wackersdorf (Bayern) scheiterten am Widerstand der Bürger.