Nicht nur die Pkw-Dichte, ⁠sondern auch die Fahrleistung ist - bis auf den pandemiebedingten Einbruch 2020 - ‌in den vergangenen Jahren gestiegen. Insgesamt 576,3 Milliarden Kilometer wurden im Jahr 2024 nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen mit dem Auto zurückgelegt. Dabei entfielen ‌480,3 Milliarden Kilometer (83,3 Prozent) auf private Haushalte und 96,0 ​Milliarden Kilometer (16,7 Prozent) auf die Gesamtwirtschaft. Im Vergleich zu 2023 stieg die Fahrleistung leicht um 0,9 Prozent, gemessen am Corona-Jahr 2020 um 7,0 Prozent.