De Wever machte sich dafür stark, das bisherige Vorgehen beizubehalten und die Zinsen der eingefrorenen Zentralbank-Gelder zu verwenden. «Das ist wie eine Gans, die goldene Eier legt», erläuterte der Belgier. «Wir sollten diese Gans behalten.» Erst wenn zwischen Russland und der Ukraine über einen Friedensvertrag verhandelt werde, «kann die Gans auf den Tisch kommen»