Man habe die Risiken von Produktionsverlagerungen der Industrie in die USA diskutiert, sagte Habeck am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit Bruno Le Maire. Auch verschiedene mögliche Massnahmen seien erörtert worden. Die US-Schritte dürften nicht die Wettbewerbsgleichheit zwischen Europa und den USA zerstören, so der Minister. Dies sei eine Gefahr. "In Zeiten wie diesen können wir nicht in einen Handelskrieg ziehen."