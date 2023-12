Ein gemeinsames Vorgehen werde es erlauben, zusammen die notwendige Infrastruktur zu planen, hiess es am Montag in einer Erklärung von Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Luxemburg und das Nicht-EU-Land Schweiz. «Die Staaten haben ein stark vernetztes Stromnetz und können in einigen Gebieten vom Offshore-Potenzial und in anderen Gebieten von der Speicherung profitieren», erklärte der geschäftsführende niederländische Energieminister Rob Jetten.