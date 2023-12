Die seit Mitte Oktober angeordneten Kontrollen würden bis zum 15. März weitergeführt, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin am Freitag mit. Die an der deutsch-österreichischen Grenze praktizierten Kontrollen laufen den Angaben zufolge noch bis zum 11. Mai 2024. Seit Mitte Oktober habe die Bundespolizei im Rahmen der Binnengrenzkontrollen etwa 340 Schleuser festgenommen.