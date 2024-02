Allerdings sei der Wachstumstrend in Japan schwächer als in Deutschland. «Das wird in den nächsten Jahren dazu führen, dass Deutschland den Platz vor Japan einnehmen wird», sagte der OECD-Experte voraus. Japans Potenzialwachstum leide noch mehr als das von Deutschland unter der starken Alterung der Bevölkerung und einer abnehmenden Dynamik in der Wirtschaft. Letzteres hänge mit fehlenden Investitionen, zu langsamer Digitalisierung, Widerständen gegen den Strukturwandel und dem Festhalten an alten Industrien zusammen.