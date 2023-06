Das verarbeitende Gewerbe leidet unter den gestiegenen Zinsen und den geopolitischen Unsicherheiten. Die Investitionslaune ist jedenfalls dahin. Und der Blick auf die deutschen Einzelhandelsumsätze ist schauerhaft. Die realen Einzelhandelsumsätze brachen zuletzt so stark ein wie noch nie seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Verbraucher tragen den Konsum in den Süden Europas. Über den Sommer hinweg sind die Tourismusdestinationen rings um das Mittelmeer so stark gebucht. Einzelne Länder sprechen sogar von rekordhohen Buchungszahlen. Im Inland wird also gespart und im Ausland ausgegeben. Es ist also durchaus gerechtfertigt, die aktuelle Lage als äusserst schwierig einzuschätzen."