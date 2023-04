Für den BDI ist die Studie ein Signal der Entwarnung in der Diskussion um eine zu grosse China-Abhängigkeit, die mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine an Fahrt gewonnen hat. "Die Investitionen der Industrie in den vergangenen vier Jahren in China finanzieren sich in der Summe aus den dort erzielten Gewinnen", sagte der Leiter der Abteilung Internationale Märkte im BDI, Friedolin Strack. "Kapital fliesst also nicht im grossen Stil von Deutschland nach China."