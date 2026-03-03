Der europäische Gaspreis-Future stieg allein am Dienstag um mehr ‌als 30 Prozent auf 56,50 Euro je Megawattstunde, da sich kein schnelles Ende des Kriegs von Israel und den USA gegen Iran abzeichnet. «Insbesondere Europa hat ‌sich durch die Energiepolitik der vergangenen Jahre ins Aus manövriert», ​sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets. «Die hohe Abhängigkeit von Öl und Gas aus den USA und Ländern aus dem Nahen Osten wird mit der aktuellen Entwicklung zu einem ‌grossen Problem.»