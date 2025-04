Angesichts der Drohung der USA, ihre militärische Unterstützung für Europa zu beenden oder zurückzufahren, besteht eine grosse Herausforderung darin, genügend Truppen für den Einsatz an der Ostflanke der NATO zu finden. Deutschland hat 5.000 Soldaten für eine Brigade in Litauen zugesagt, und es ist keine leichte Aufgabe, »diese Menge an Personal schnell zu beschaffen«, so Aylin Matlé, Senior Research Fellow am Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).