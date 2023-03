Eingemottet in der Ostschweiz

Der Leopard 2 für vier Personen ist ein schwerer Kampfpanzer aus deutscher Produktion. Er wird seit 1978 in Serie gebaut. Es bestehen eine Vielzahl von Varianten. Die Schweiz führte von 1987 bis 1993 rund 380 "Leos" bei der Truppe ein. Die Armee verkaufte inzwischen dutzende Fahrzeuge an Deutschland und Kanada. 96 von ihnen rangierte sie zudem aus. Sie standen zuletzt in einer Lagerhalle in der Ostschweiz. Ende Jahr war das Heer noch mit 134 solcher Panzer ausgestattet.