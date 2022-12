Die EZB hat es nach Einschätzung des DIHK mit einem ganzen Bündel an Herausforderungen zu tun, allen voran den importierten Inflationstreibern in Form der dramatisch gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise. "All dies kann sie aktuell nicht einfach einfangen", sagte DIHK-Präsident Adrian. "Denn sie hat mit den Zinsanhebungen und damit der Rückführung der expansiven Geldpolitik viel zu spät begonnen, dann aber umso schneller die Zinsen erhöhen müssen. Das erschwert die Unternehmensfinanzierung und ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Betriebe."