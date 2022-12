Mehr Tempo

Nach der Umsetzung des ersten schwimmenden Flüssiggas-Terminals in Wilhelmshaven in weniger als einem Jahr keimt in der Wirtschaft Hoffnung auf, dass das Beispiel Schule macht. Bei allen Infrastrukturprojekten müsse es eine massive Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren geben, so DIHK-Präsident Peter Adrian. "Es nützt nichts, wenn wir die Genehmigungen von Windrädern zwar beschleunigen, aber die Lastwagen, die die Rotorblätter transportieren, nur mit massiven Umwegen ans Ziel kommen, weil Brücken gesperrt und Straßen nicht nutzbar sind." Es müsse vor allem schnellere Entscheidungen der Behörden geben. "Bisher fehlt aber der erkennbare politische Wille, bei allen Arten von Infrastrukturvorhaben von der Kriech- auf die Überholspur zu wechseln."