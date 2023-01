"Und ich bin zuversichtlich, dass wir die hohe Inflationsrate mittelfristig in den Griff bekommen werden. Der EZB-Rat ist sich seiner Verantwortung sehr bewusst", sagte Nagel in einem Interview der "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" (ZfgK). Das Statistikamt Eurostat legt am Freitag die Daten zu den Verbraucherpreisen in der Euro-Zone im Dezember vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Rückgang der Inflationsrate auf 9,7 von 10,1 Prozent im November.