Bisherige Massnahmen wie der Tankrabatt seien oft wenig zielgerichtet gewesen und in grossem Umfang auch höheren Einkommensgruppen zugute gekommen. Der Rat will möglichst nur Haushalte entlastet sehen, die die Energiepreise nicht verkraften könnten. Also besonders Bürger mit wenig Geld, die "einen wesentlich höheren Anteil ihres Einkommens für Miete und Lebensmittel ausgeben als Haushalte mit höherem Einkommen". Viele sparten nichts und könnten ihren Konsum nicht halten, wenn die Preise so steigen. Die Inflation treffe die 20 Prozent mit niedrigsten Einkommen doppelt so stark wie die zehn Prozent Topverdiener.