Deutschland ist einer Studie zufolge bei strategisch wichtigen Gütern zunehmend abhängig von China. Entgegen den Zielen der Bundesregierung sei Chinas Importanteil ‌bei ⁠mehreren Produkten und Rohstoffen gestiegen, die als kritisch eingestuft werden, lautet das ⁠Fazit einer am Dienstag veröffentlichten Analyse der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Bei wiederaufladbaren Lithium-Batterien etwa sei Chinas Anteil ‌an der gesamten Importmenge von 49,7 Prozent im Jahr ‌2023 auf 66,5 Prozent im vergangenen ​Jahr gestiegen. Auch bei Antibiotika nahm der Anteil chinesischer Lieferungen demnach zu, und zwar von 65,3 auf 72,9 Prozent.