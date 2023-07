Es sei ausserordentlich schwierig gewesen, alle Ministerien auf den Finanzplan zu verpflichten, hiess es im Finanzministerium. Der Streit war bereits im Februar eskaliert, als Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in einem Brief an Lindner vor Festlegungen warnte und erklärte, für die Grünen seien die Eckwerte derzeit so nicht zu akzeptieren. Damals war unter anderem die Rede davon, den Wehretat um 10 Milliarden Euro auf über 60 Milliarden Euro zu erhöhen. Dazu kommt es nicht, stattdessen steigt der Verteidigungsetat um 1,7 Milliarden Euro auf 51,8 Milliarden Euro. Das reiche gerade, um die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst zu finanzieren, hiess es in der Koalition. Zusammen mit etwa 19,2 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen der Bundeswehr werde aber die Zwei-Prozent-Vorgabe der Nato erfüllt.