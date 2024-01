Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (Difi), der Bloomberg exklusiv vorab vorliegt, ist im vierten Quartal um 4,8 Punkte gesunken und hat das Jahr damit bei minus 38,3 Punkten abgeschlossen. Der vom Branchendienstleister JLL und dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut ermittelte Index bildet die Einschätzungen von Finanzierungsexperten ab. Quartalsweise bewerten sie die Lage am Kreditmarkt in den vergangenen sechs Monaten und die erwartete Entwicklung in den kommenden sechs Monaten.