Der vom internationalen Immobiliendienstleister JLL und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) ermittelte Index bildet die Einschätzungen von Immobilienfinanzierern ab. Diese werden vierteljährlich zur Lage am Kredit-Markt in den vergangenen sechs Monaten und zur erwarteten Entwicklung in den kommenden sechs Monaten befragt.