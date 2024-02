«Es ist ja nicht nur die Energie, sondern auch die Personalverfügbarkeit in Deutschland, die mittlerweile sehr angespannt ist», sagt CEO Klaus Geissdörfer. «Wenn man sich jetzt die Demografie anschaut, wie es in zehn Jahren in Deutschland aussehen wird, werden wir einfach strukturell deutlich zu wenig Arbeitskräfte haben.» Die Bundesbank kam in einer Studie jüngst zu dem Schluss, dass ein Rückgang des verarbeitenden Gewerbes — knapp 20% der Wirtschaft, fast doppelt so viel wie in den USA — nicht besorgniserregend sein muss, wenn er allmählich erfolgt.