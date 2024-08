Damit richten sich nun alle Blicke auf das Münchner Ifo-Institut, das am Montag die Umfrage zum Geschäftsklima im August veröffentlicht. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hatte sich im Juli den dritten Monat in Folge eingetrübt, was als Warnzeichen für die Konjunktur gilt. «Wir gehen derzeit davon aus, dass der Ifo-Index für August eine weitere Verschlechterung der Stimmung anzeigen wird», meint Senior Economist Vincent Stamer von der Commerzbank. Auch die Geschäftserwartungen dürften sich eintrüben: «Bei den Unternehmern und Unternehmerinnen dürfte sich nun verstärkt die Erkenntnis durchsetzen, dass sich die Erholung verzögert und die Wirtschaft noch nicht wie erhofft anspringt.»