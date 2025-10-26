«Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang. Die Lage ist mittlerweile dramatisch», sagte Fuest der «Bild am Sonntag» unter Verweis auf eine neue Studie seines Instituts laut Vorabbericht. Diese zeigt, dass der Staatskonsum seit 2015 um gut 25 Prozent gestiegen ist, während die Unternehmensinvestitionen wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen sind.