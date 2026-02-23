Die deutsche Wirtschaft hat Ende 2025 um 0,3 Prozent zugelegt und ist Experten zufolge mit moderatem Wachstum ‌ins neue Jahr gestartet. Für noch mehr Unsicherheit sorgt derzeit die Frage der US-Zollpolitik nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs. US-Präsident Donald Trump hat vorübergehende Zölle von 15 Prozent angekündigt. Unklar bleibt, ​ob und ​wie Unternehmen zu viel gezahlte Beträge zurückbekommen ⁠und ob der geplante Handelsdeal der EU mit den USA ​nun umgesetzt wird.