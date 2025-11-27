Für die Studie hat die Bank Cler in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 1057 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren aus der Deutschschweiz und der Romandie online zu Finanzthemen befragt. Die Erhebung fand vom 23. September bis 2. Oktober 2025 statt und ist repräsentativ für die Bevölkerung der Landesteile.