Der Dollar notiert aktuell bei 0,9171 Franken und hat damit seit dem Morgen (0,9157) weiter zugelegt. Am Freitagabend wurde der Greenback noch zu 0,9106 gehandelt. Auch zum Euro hat der Dollar angezogen. Derzeit müssen für einen Euro 1,0237 Dollar bezahlt werden. Das ist weniger als am Morgen mit 1,0246 oder 1,0374 noch vor dem Wochenende. Derweil hat der Euro auch zum Franken Terrain eingebüsst. Aktuell steht das Euro-Franken-Paar bei 0,9388 nach 0,9447 am Freitagabend.