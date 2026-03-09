Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am Nachmittag pendelte es in einer engen Spanne um die Marke von 0,7786. Noch in der Nacht hatte der «Greenback» die Marke von 78 Rappen übertroffen. Auch der Euro hat merklich angezogen und kostet aktuell 1,1586 US-Dollar.