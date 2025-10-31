Einen Blick werfen die Experten auch auf den Schweizer Franken, nachdem zuletzt vermehrt die Frage aufgekommen ist, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert habe. «Diese Berichte dürften nicht überraschend gekommen sein, nachdem der Franken seit Beginn des Monats zwischenzeitlich knapp anderthalb Cent gegenüber dem Euro zulegen konnte», halten die Experten fest. An sich sei die Frage, ob die SNB interveniert habe oder nicht, aber auch nicht entscheidend, so die Commerzbank. Denn die Direktoriumsmitglieder haben zuletzt immer wieder betont, für Interventionen bereit zu stehen.