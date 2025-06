Der Dollar sank im Verlauf des Morgens bis auf 0,7981 Franken, der tiefste Stand seit 2011. Aktuell notiert er allerdings wieder leicht über der Marke von 80 Rappen bei 0,8005 Franken nach 0,8036 am Morgen. Der Euro hat ebenfalls angezogen und wird aktuell zu 1,1719 Dollar gehandelt, so hoch wie seit 2021 nicht mehr. Am frühen Morgen ging die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1686 Dollar über den Tisch. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9380 mehr oder weniger auf der Stelle.