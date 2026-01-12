Das EUR/USD-Paar notiert am Montagnachmittag bei 1,1677. Damit hat der Greenback zum Euro an Wert eingebüsst. Denn im frühen Handel mussten erst 1,1622 Dollar bezahlt werden. Auch zum Franken hat die US-Devise nachgegeben: Das USD/CHF-Paar wird aktuell bei 0,7969 gehandelt, nachdem es am frühen Morgen im Top noch 0,8019 gewesen waren. Nur wenig verändert zeigt sich derweil das EUR/CHF-Paar mit aktuell 0,9305 nach 0,9311 am Morgen.