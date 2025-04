Das am Mittwochabend von US-Präsident Trump verkündete grosse Zollpaket habe den gestrigen Handelstag dominiert und sorge auch am heutigen Morgen für anhaltende Verunsicherung, schreiben die Experten der Helaba in einem Kommentar. Eine Reihe von Ländern und die EU hätten Vergeltungsmassnahmen angedroht. Dabei sorgten sich Marktteilnehmer weltweit vor allem um das Wachstum, die Inflationsrisiken schienen in den Hintergrund zu treten.