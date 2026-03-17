Der schwächere Dollar habe hauptsächlich damit zu tun, dass es wieder etwas Bewegung im Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus gebe, sagte ein Marktbeobachter. Zudem würde die Israelis offenbar vorankommen bei ihrem strategischen Ziel eines Regimewechsels, indem sie weitere Führungsfiguren des Regimes getötet hätten. Dies nähre die leise Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs. Allerdings sei die Lage instabil.